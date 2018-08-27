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Шевченко вызвал в сборную Украины 24 футболиста на матчи против Чехии и Словакии – есть 2 дебютанта

21:53 97 Читати українською
Шевченко вызвал в сборную Украины 24 футболиста на матчи против Чехии и Словакии – есть 2 дебютанта
Андрей Шевченко / Фото ФФУ

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матчи Лиги наций 24 игрока.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда (Динамо), Александр Караваев (Зоря), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Андрей Цуриков (Александрия).

Шевченко: Я никому не гарантирую места в составе сборной Украины, национальная команда – не клуб

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия).

Шевченко: В той системе игры, в которой я использую Марлоса в сборной – он приносит большую пользу

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо Киев).

Впервые вызов в главную команду получили два игрока – защитники Шахтера Олег Данченко и Александрии Андрей Цуриков.

В резервном списке, объявленном ранее, по-прежнему остаются защитник Василий Кравец с испанского Луго и форвард Евгений Селезнев с турецкого Акхисара, сообщает официальный сайт ФФУ.

Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
до матча
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дн
:
23
час
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23
мин
Украина
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