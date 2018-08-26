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Шевченко: В тій системі гри, в якій я використовую Марлоса в збірній – він приносить велику користь

20:03 439 Читать на русском
Шевченко: В тій системі гри, в якій я використовую Марлоса в збірній – він приносить велику користь
Андрій Шевченко / Фото: соцмережі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про роль Марлоса у національній команді.

"В тій системі гри, в якій я використовую Марлоса в збірній – він приносить велику користь. Його позиція на футбольному полі окреслена як в клубі так і в збірній.

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В клубі він грає трохи правіше, але все одно його зміщення всередину, його здатність розігрувати, віддавати гострі передачі, знаходитися між лініями, відходити трохи назад і розігрувати – це його сильні якості.

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Ще він добре знаходить простір і проникає в штрафний майданчик, навіть якщо він і, образно кажучи, не забиває головою. Марлос завжди знаходить такі моменти, де він може елегнатно зупинити м’яч і забити. В нього завжди є гостре продовження атаки", – цитує Андрія Шевченка FootballHub.

Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Марлос Марлос
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