toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МІЛАН - НАПОЛІ

Шевченко відвідає матч Мілан – Наполі

08:50 211 Читать на русском
Шевченко відвідає матч Мілан – Наполі
Шевченко відвідає матч Мілан – Наполі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сьогодні завітає на поєдинок 21-го туру Серії А.

Мілан на своїй сторінці у Twitter проанонсував появу на трибунах Сан-Сіро Андрія Шевченка. Центральний поєдинок туру в Італії відбудеться сьогодні о 21:30 за Києвом.

Пйонтек став гравцем Мілана

Після 20 турів Мілан посідає четверту сходинку, а Наполі йде на другій позиції в чемпіонаті.

Італія21 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Наполі: Субота 26 січня 2019

Мілан
до матчу
11
год
:
21
хв
Наполі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мілан - Наполі Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
51
хв
Динамо
13:00
Спарта Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук