Шевченко відвідає матч Мілан – Наполі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сьогодні завітає на поєдинок 21-го туру Серії А.

Мілан на своїй сторінці у Twitter проанонсував появу на трибунах Сан-Сіро Андрія Шевченка. Центральний поєдинок туру в Італії відбудеться сьогодні о 21:30 за Києвом.

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Після 20 турів Мілан посідає четверту сходинку, а Наполі йде на другій позиції в чемпіонаті.