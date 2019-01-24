Пйонтек став гравцем Мілана

Іспанія — 00:24 633
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Севілья впевнено перемогла Барселону в першому чвертьфіналі Кубка Іспанії
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Манчестер Сіті з Зінченком мінімально переграв Бертон і впевнено вийшов у фінал Кубка лігиАнглія — 23 січ 614
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Ігуаїн офіційно перейшов у ЧелсіАнглія — 23 січ 1455
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Боатенг дебютує в стартовому складі Барселони в матчі Кубка Іспанії проти Севільї – онлайн-трансляція гриІспанія — 23 січ 492
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Легенда Металіста Маркевича завершує кар'єру – автор одного з найшаленіших голів в історії УПЛУкраїна — 23 січ 1297
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