Пйонтек став гравцем Мілана

Мілан оголосив про трансфер польського форварда Кшиштофа Пйонтека.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Кшиштофа Пйонтека. Контракт розрахований до 2023 року.

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Поляк лише минулого літа перейшов у Дженоа з Краковії за 4,5 млн євро і став головним відкриттям сезону в Серії А, забивши у 20 турах 13 голів.

Мілан наразі перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці з 34 очками в активі, випереджаючи п'яту Рому на 1 пункт.

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