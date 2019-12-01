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Шевченко відмовився говорити про Ракицького

14:36 2714 Читать на русском
Шевченко відмовився говорити про Ракицького
Андрій Шевченко та Ярослав Ракицький / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від чемпіонату Європи 2020 року і розвіяв чутки щодо повернення захисника російського Зеніта Ярослава Ракицького у стан "синьо-жовтих".

"Зараз немає сенсу ставити якісь завдання. Зробимо це ближче до чемпіонату, коли буде зрозуміло, які гравці поїдуть і в якій формі ми будемо. Думаю, Україна може піднести сюрприз на чемпіонаті.

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Ракицький? Він закінчив кар'єру в збірній, давайте не будемо говорити про це", – цитує Шевченка видання Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, на Євро-2020 Україна зіграє в групі С разом з командами Нідерландів та Австрії. Четвертий учасник групи визначиться в березні 2020 року за підсумками матчів плей-офф.

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Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Україна Україна Збірна України Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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