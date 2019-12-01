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Євро-2020: Павлов вважає Австрію командою-загадкою, але вірить у шанси України

14:10 222 Читать на русском
Євро-2020: Павлов вважає Австрію командою-загадкою, але вірить у шанси України
Микола Павлов / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер збірної України Микола Павлов поділився враженнями від жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року.

"Поки все добре! Нідерланди – хороша команда, з нею у нашої збірної буде чудова можливість перевірити себе. Що стосується збірної Австрії, то ця команда – загадка.

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Щось конкретне про неї поки ніхто не може сказати. Ще один суперник невідомий, але навіть незважаючи на це, у збірної України є шанс вийти з групи", – сказав Павлов у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

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