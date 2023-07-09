Украинский специалист может возглавить сборную Боснии и Герцеговины, сообщает итальянский инсайдер Лоренцо Лепоре. Правда, надежность источника вызывает сомнения.

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Стороны якобы уже ведут переговоры об условиях сотрудничества. Предыдущий наставник Фарук Хаджибегич продержался всего полгода и 4 матча. Босния стартовала в отборе Евро-2024 с разгромной победы над Исландией, но затем пошла провальная серия – поражения от Словакии, Португалии и даже Люксембурга. 23 июня Хаджибегича уволили, поиски нового наставника продолжаются.

Напомним, Шевченко уже полтора года остается без футбольной работы, концентрируясь на социальных проектах и публичной поддержке Украины. Ранее 46-летний специалист имел тренерский опыт с родной национальной сборной и 2 провальных месяца в Дженоа.

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