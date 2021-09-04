Андрій Шевченко категорично спростував інформацію про те, що був кандидатом на посаду наставника головної команди Узбекистану. Але фахівець не виключив можливості попрацювати з іншою збірною.

"Чи правда про Узбекистан? Це не правда. Ми взяли трішки часу. Я не буду коментувати, що ми розглядаємо, які чемпіонати й інші наші варіанти.

Шевченко був кандидатом на посаду головного тренера збірної Узбекистану

Чи може мій тренерський штаб очолити іншу збірну, окрім "синьо-жовтих"? Якщо будуть цікаві проекти. Але збірна України – це команда мого серця. Я з 18 років грав за збірну, я вболівав, вболіваю і буду вболівати за неї усім серцем", – цитує Шевченка Tribuna.

Нагадаємо, Андрій Миколайович покинув пост наставника збірної України 1 серпня. Вчора, 3 вересня, 44-річний фахівець дав велику прес-конференцію, в якій розповів про "холодне" припинення співпраці з УАФ.

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