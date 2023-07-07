Стало відомо, в якому екіпіруванні вийдуть зірки футболу та шоу-бізнесу на поєдинок у Лондоні.

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко та захисник Арсенала Олександр Зінченко продемонстрували футболки для благодійного матчу. Організатори обрали кольори, які символізують нашу державу.

Зірковий десант українців: склад учасників благодійного матчу Шевченка/Зінченка поповнився черговими легендами

Нагадаємо, у Game4Ukraine зіграють синя та жовта команди – їхніми капітанами будуть Шевченко та Зінченко відповідно. Мета поєдинку – зібрати кошти для відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російськими окупантами у березні 2022 року.

До слова, футболки вже може придбати кожен охочий за посиланням – їх вартість стартує від 35 фунтів.

Нагадаємо, благодійний захід відбудеться 5 серпня у Лондоні на домашньому стадіоні Челсі.

Шевченко та Зінченко отримали легендарних партнерів на благодійний матч