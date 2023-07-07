Стало известно, в какой экипировке выйдут звезды футбола и шоу-бизнеса на поединок в Лондоне.

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко и защитник Арсенала Александр Зинченко продемонстрировали футболки для благотворительного матча. Организаторы выбрали цвета, которые символизируют наше государство.

Звездный десант украинцев: состав участников матча Шевченко/Зинченко пополнился очередными легендами

Напомним, в Game4Ukraine сыграют синяя и желтая команды – их капитанами будут Шевченко и Зинченко соответственно. Цель поединка – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

К слову, футболки уже может приобрести каждый желающий по ссылке – их стоимость стартует от 35 фунтов.

Напомним, благотворительное мероприятие состоится 5 августа в Лондоне на домашнем стадионе Челси.

Шевченко та Зінченко отримали легендарних партнерів на благодійний матч