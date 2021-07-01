– Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, может, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?

– Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.

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Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата.

– Легче ли будет вам играть в субботу, учитывая, что вы андердог в этом противостоянии?

– Да, Англия – фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас.

– Андрей Ярмоленко показал великолепную игру в матче против Нидерландов. Готов ли он физически сыграть так же в субботу?

– У Ярмоленко было мало игрового времени в этом сезоне. Андрей – настоящий капитан, для него игра с Англией будет особенной, это для него прекрасный шанс доказать, чего он стоит.

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