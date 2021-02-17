Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко сподівається, що Віктор Коваленко в Аталанті може стати хорошим прикладом для українських гравців.

"Це для Віті багато означає. Це новий виклик для нього, і я сподіваюся, що все складеться добре. Дуже важливо, щоб наші гравці після переїзду чіплялися там, особливо в таких клубах, які представляють дуже сильні чемпіонати.

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Якщо він закріпиться і буде грати, то це тільки на користь українському футболу", – заявив Шевченко для ТК Футбол.

Нагадаємо, нещодавно Аталанта придбала 25-річного українця у Шахтаря за символічні 700 тисяч євро. У нинішньому сезоні УПЛ Віктор встиг зіграти у 8-ми матчах, в яких відзанчився 4-ма голами.

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