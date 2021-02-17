Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко надеется, что Виктор Коваленко в Аталанте может стать хорошим примером для украинских игроков.

"Это для Вити много значит. Это новый вызов для него, и я надеюсь, что все сложится хорошо. Очень важно, чтобы наши игроки после переезда цеплялись там, особенно в таких клубах, которые представляют очень сильные чемпионаты.

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Если он закрепится и будет играть, то это только на пользу украинскому футболу", – заявил Шевченко для ТК Футбол.

Напомним, недавно Аталанта приобрела 25-летнего украинца у Шахтера за символические 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне УПЛ Виктор успел сыграть в 8-ми матчах, в которых отличился 4-мя голами.

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