toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА ОЛІМПІК - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шевченко розповів, де планує працювати після збірної України

08:26 5731 Читать на русском
Шевченко розповів, де планує працювати після збірної України
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про те, де планує продовжити свою кар'єру.

"Я задоволений і щасливий за підсумками кваліфікації, адже ми досягли непоганого результату з відмінною грою. Тож з позитивом дивлюся в майбутнє.

Шевченко відмовився говорити про Ракицького

Тепер наше завдання – вийти у фінальні стадії. Я вважаю, що ми можемо. Можемо грати навіть проти Нідерландів, з якими зустрінемося в першому турі. У мене немає сумнівів з цього приводу.

Італія може виграти чемпіонат Європи, вони добре провели кваліфікацію. Вони голодні, Манчіні проводить відмінну роботу.

Італія – ​​мій другий дім. Колись я завершу роботу зі збірною України, і мені хотілося б почати тренувати італійську команду", – цитує Шевченка Calciomercato з посиланням на Sky Sport.

Нагадаємо, у цьому році з'явилася інформація про те, що Шевченко може очолити Мілан. Його контракт зі збірною України закінчується після Євро-2020.

"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанати

blog_ava
Атлетіко – Барселона: "золотий" м'яч Мессі у нічийному матчі, Суарес – старший лейтенант Лео, а тер Штеген – голкіпер №1
03:55
5135
Теги
Італія Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
23
хв
Майнц
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук