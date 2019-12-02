Шевченко розповів, де планує працювати після збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про те, де планує продовжити свою кар'єру.

"Я задоволений і щасливий за підсумками кваліфікації, адже ми досягли непоганого результату з відмінною грою. Тож з позитивом дивлюся в майбутнє.

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Тепер наше завдання – вийти у фінальні стадії. Я вважаю, що ми можемо. Можемо грати навіть проти Нідерландів, з якими зустрінемося в першому турі. У мене немає сумнівів з цього приводу.

Італія може виграти чемпіонат Європи, вони добре провели кваліфікацію. Вони голодні, Манчіні проводить відмінну роботу.

Італія – ​​мій другий дім. Колись я завершу роботу зі збірною України, і мені хотілося б почати тренувати італійську команду", – цитує Шевченка Calciomercato з посиланням на Sky Sport.

Нагадаємо, у цьому році з'явилася інформація про те, що Шевченко може очолити Мілан. Його контракт зі збірною України закінчується після Євро-2020.

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