Шевченко оцінив гру Шахтаря проти Бенфіки і анонсував появу нових імен у збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою Шахтаря у першому матчі проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Вважаю, що Шахтар добре увійшов у цей рік. У поєдинку з сильним суперником команда виглядала переконливо, особливо в плані своєї готовності. Результат першого матчу позитивний, хоча всі розуміють, що виїзні ігри в Португалії ніколи не складаються легко.

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Всі збірники Шахтаря виглядали добре, зіграли на своєму рівні. Чекаємо відновлення чемпіонату України, стежимо за всіма легіонерами. Думаю, що на контрольні матчі з Францією і Польщею в збірній з'являться нові імена. Але прізвища я поки не буду називати", – цитує Шевченка zbirna.com.

Нагадаємо, що до старту Євро-2020 збірна України проведе 5 спарингів. Суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Франції, Польщі, Кіпру, Північної Ірландії та Ізраїлю.

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