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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шевченко оцінив гру Шахтаря проти Бенфіки і анонсував появу нових імен у збірній України

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Шевченко оцінив гру Шахтаря проти Бенфіки і анонсував появу нових імен у збірній України
Андрій Шевченко / фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою Шахтаря у першому матчі проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Вважаю, що Шахтар добре увійшов у цей рік. У поєдинку з сильним суперником команда виглядала переконливо, особливо в плані своєї готовності. Результат першого матчу позитивний, хоча всі розуміють, що виїзні ігри в Португалії ніколи не складаються легко.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Всі збірники Шахтаря виглядали добре, зіграли на своєму рівні. Чекаємо відновлення чемпіонату України, стежимо за всіма легіонерами. Думаю, що на контрольні матчі з Францією і Польщею в збірній з'являться нові імена. Але прізвища я поки не буду називати", – цитує Шевченка zbirna.com.

Нагадаємо, що до старту Євро-2020 збірна України проведе 5 спарингів. Суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Франції, Польщі, Кіпру, Північної Ірландії та Ізраїлю.

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Теги
Шахтар - Бенфіка Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Наша Збірна
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