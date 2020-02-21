Шевченко оценил игру Шахтера против Бенфики и анонсировал появление новых имен в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен игрой Шахтера в первом матче против Бенфики в 1/16 финала Лиги Европы.

"Считаю, что Шахтер хорошо вошел в этот год. В поединке с сильным соперником команда выглядела убедительно, особенно в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные игры в Португалии никогда не складываются легко.

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Все сборники Шахтера выглядели хорошо, сыграли на своем уровне. Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", – цитирует Шевченко zbirna.com.

Напомним, что до старта Евро-2020 сборная Украины проведет 5 спаррингов. Соперниками "сине-желтых" будут сборные Франции, Польши, Кипра, Северной Ирландии и Израиля.

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