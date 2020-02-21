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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шевченко оценил игру Шахтера против Бенфики и анонсировал появление новых имен в сборной Украины

00:47 65 Читати українською
Шевченко оценил игру Шахтера против Бенфики и анонсировал появление новых имен в сборной Украины
Андрей Шевченко / фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен игрой Шахтера в первом матче против Бенфики в 1/16 финала Лиги Европы.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Считаю, что Шахтер хорошо вошел в этот год. В поединке с сильным соперником команда выглядела убедительно, особенно в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные игры в Португалии никогда не складываются легко.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Все сборники Шахтера выглядели хорошо, сыграли на своем уровне. Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", – цитирует Шевченко zbirna.com.

Напомним, что до старта Евро-2020 сборная Украины проведет 5 спаррингов. Соперниками "сине-желтых" будут сборные Франции, Польши, Кипра, Северной Ирландии и Израиля.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

blog_ava
Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы
20 февраля
1728
Теги
Шахтер - Бенфика Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Наша Сборная
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