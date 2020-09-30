Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не зможе зіграти проти Франції, Німеччини та Іспанії через травму, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько.

Шевченко оголосив список гравців на жовтневі матчі збірної України – є один новачок

23-річний гравець пройшов детальне медичне обстеження в Манчестер Сіті з використанням МРТ. Воно показало, що Олександр залишатиметься без футболу щонайменше три тижні – у нього діагностували травму привідного м'яза.

Цікаво, що кілька днів тому Зінченко тільки повернувся з лазарету "містян", потрапивши до заявки на матч АПЛ з Лестером (українець на полі так і не з'явився, просидівши весь поєдинок у запасі).

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

"Шевченко зробив перший важливий крок": у збірній України назвали мету на Лігу націй і пригрозили Іспанії реваншем