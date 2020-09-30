Зінченко пропустить матчі збірної України проти Іспанії, Німеччини та Франції
Український легіонер англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко змушений пропустити кілька тижнів через ушкодження.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не зможе зіграти проти Франції, Німеччини та Іспанії через травму, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько.
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23-річний гравець пройшов детальне медичне обстеження в Манчестер Сіті з використанням МРТ. Воно показало, що Олександр залишатиметься без футболу щонайменше три тижні – у нього діагностували травму привідного м'яза.
Цікаво, що кілька днів тому Зінченко тільки повернувся з лазарету "містян", потрапивши до заявки на матч АПЛ з Лестером (українець на полі так і не з'явився, просидівши весь поєдинок у запасі).
Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.
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