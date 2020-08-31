"Всі хороші, кваліфіковані футболісти. Грає мій одноклубник Фройлер, але пропустить матч через травму в ЛЧ. Думаю, для них це втрата.

Україна – Швейцарія: УЄФА призначив арбітрів на матч Ліги націй

Швейцарія – дуже збалансована команда. Тренер поставив їм непогану гру, вони непогано виступали в останні роки. Буде дуже важкий матч, буде дуже важко розкрити оборону. Вони можуть і пресингувати, грати 3-5-2, тому буде дуже важко.

Тренерський штаб нам уже показав деякі моменти, думаю, ще буде теорія, відео, на тренуваннях відпрацюємо деякі моменти. Думаю, підготуємося і знайдемо ключ, як перемогти", – сказав Маліновський для Футбол NEWS.

Поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45.

Українці підірвали ЛЧ: "Ребров лякає" роботою, Мілевський зі слідом Лукашенка виграє завдяки унікальному пограбуванню