Шевченко: Не збираюсь давати поради Динамо – нехай розбираються тренер та керівництво

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував проблеми київського Динамо.

"Як вболівальника, звичайно хвилюють проблеми Динамо. Але не більше: я не збираюся ні поради давати, ні висловлюватися – є керівництво клубу, є головний тренер, нехай вони розбираються. Але, так, це турбує: хотілося б бачити Динамо на висоті.

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Кожен футболіст, безумовно, переживає з приводу невдач. Ну, і, приїжджаючи в збірну, вони повинні вміти перебудовуватися, тому, що у нас зовсім інші завдання", – цитує Шевченка News One.

В останніх двох турах УПЛ Динамо набрало лише 1 очко, зігравши внічию з Чорноморцем та поступившись Карпатам.

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