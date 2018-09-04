toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА НАЦІЙ ЧЕХІЯ - УКРАЇНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шевченко: Не збираюсь давати поради Динамо – нехай розбираються тренер та керівництво

14:22 533 Читать на русском
Шевченко: Не збираюсь давати поради Динамо – нехай розбираються тренер та керівництво
Андрій Шевченко / Футбол 24

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував проблеми київського Динамо.

"Як вболівальника, звичайно хвилюють проблеми Динамо. Але не більше: я не збираюся ні поради давати, ні висловлюватися – є керівництво клубу, є головний тренер, нехай вони розбираються. Але, так, це турбує: хотілося б бачити Динамо на висоті.

Шевченко працюватиме експертом на 10-ти матчах чемпіонату Італії – стали відомі деталі контракту

Кожен футболіст, безумовно, переживає з приводу невдач. Ну, і, приїжджаючи в збірну, вони повинні вміти перебудовуватися, тому, що у нас зовсім інші завдання", – цитує Шевченка News One.

В останніх двох турах УПЛ Динамо набрало лише 1 очко, зігравши внічию з Чорноморцем та поступившись Карпатам.

Шевченко відвідав аматорський клуб

Теги
Динамо Динамо Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
6
год
:
35
хв
Словенія
21:45
Болгарія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук