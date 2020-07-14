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Шевченко нагадав про важливу дату: у наставника збірної України – особливий день

13:48 - Читать на русском
Шевченко нагадав про важливу дату: у наставника збірної України – особливий день
Шевченко з сім'єю / фото із соцмереж

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначає 16-ту річницю власного весілля.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік одружилися 14 липня 2004 року на батьківщині Крістен, у Вашингтоні. З майбутньою дружиною Шевченка познайомив Джорджіо Армані у часи виступів футболіста за Мілан.

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Крістен подарувала Андрієві чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера Габріеля. Подейкують, що саме заради дружини Шевченко вивчив англійську мову.

До слова, наразі Шевченко очолює національну збірну України, з якою зумів кваліфікуватися на Євро-2020, вигравши свою відбіркову групу.

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Збірна України Андрій Андрій Шевченко
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