Шевченко напомнил о важной дате: у наставника сборной Украины – особый день

Шевченко с семьей / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отмечает 16-ю годовщину свадьбы.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик поженились 14 июля 2004 на родине Кристен, в Вашингтоне. С будущей женой Шевченко познакомил Джорджио Армани во времена выступлений футболиста за Милан.

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Кристен подарила Андрею четырех сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера Габриэля. Говорят, что именно ради жены Шевченко выучил английский язык.

К слову, сейчас Шевченко возглавляет национальную сборную Украины, с которой сумел квалифицироваться на Евро-2020, выиграв свою отборочную группу.

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