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УЄФА пригадав шедеври Шевченка в Мілані ефектним відео

2 липня 15:24 - Читать на русском
УЄФА пригадав шедеври Шевченка в Мілані ефектним відео
Андрій Шевченко / Фото ФК Мілан

Досягнення Андрія Шевченка Мілані ще довго пам'ятатимуть європейські вболівальники.

Прес-служба УЄФА вирішила поностальгувати та опублікувала відеонарізку з голами нинішнього керманича збірної України за Мілан.

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Андрій Шевченко хвацько розбирався із суперниками за допомогою своїх партнерів із "золотої епохи" Мілана. До відео потрапили влучні удари Шеви з Ліги чемпіонів, де він провів за "россонері" 59 матчів, та відзначився 29 голами.

Нагадаємо, Шевченко захищав кольори Мілана у 1999-2006 роках, після чого перебрався до Челсі.

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Теги
Італія Мілан Мілан Відеоновини Андрій Андрій Шевченко Ліга чемпіонів УЄФА Андрій Андрій Шевченко
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