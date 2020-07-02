УЄФА пригадав шедеври Шевченка в Мілані ефектним відео

Досягнення Андрія Шевченка Мілані ще довго пам'ятатимуть європейські вболівальники.

Прес-служба УЄФА вирішила поностальгувати та опублікувала відеонарізку з голами нинішнього керманича збірної України за Мілан.

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Андрій Шевченко хвацько розбирався із суперниками за допомогою своїх партнерів із "золотої епохи" Мілана. До відео потрапили влучні удари Шеви з Ліги чемпіонів, де він провів за "россонері" 59 матчів, та відзначився 29 голами.

Нагадаємо, Шевченко захищав кольори Мілана у 1999-2006 роках, після чого перебрався до Челсі.

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