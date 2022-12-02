Запорізька обласна адміністрація футболу висунула на посаду президента УАФ Андрія Шевченко, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

УАФ відреагувала на інформацію про позачергові вибори нового президента та керівного складу

Зазначається, що обирати нового президента збираються 20 грудня, коли буде вестись справа щодо Андрія Павелка (чинного президента УАФ – прим.). Цікаво, що заборона Печерського суду щодо проведення виборів нового голови УАФ все ще діє. До того ж проведення позачергового Конгресу та вибір нового керівного складу буде суперечити термінам, прописаним в статуті організації, тож ФІФА та УЄФА навряд визнають такі вибори легітимними.

Для грудневих перевиборів президента УАФ потрібні заяви щонайменше 3/4 колективних членів і подані вони мають бути у правовому полі. Щодо Шевченка, то Андрій Миколайович не в захваті від такого просування своєї кандидатури. Ба більше – Шевченко є резидентом Великої Британії, що зобов'язує його перебувати в країні мінімум 183 дні з 365-ти. Тож доведеться обирати, чи залишатись резидентом Великої Британії та забути про президентство УАФ або навпаки.

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