"Нічого страшного не сталося, але маємо такий результат – одне очко у матчі з аутсайдером. Крім результату, є ж і футбол. Україна показала хороший футбол, створила багато моментів, але не реалізувала їх. Якби команда Шевченка нічого не могла створити з Казахстаном, тоді можна було б говорити про якусь ганьбу.

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Реалізація моментів – єдина причина, через яку Україна не змогла перемогти. Можливо, десь не пощастило або не вистачило майстерності. Той же Яремчук і Мораєс реалізовують такі моменти в чемпіонаті Бельгії і України. Вони це все вміють, просто вчора їм не пощастило. Кожен повинен зробити висновки.

А що Шевченко зробив не так? Було 29 ударів по воротах. Він міг заявитися і вийти на поле, один момент він би реалізував. Моменти створювалися, команда непогано грала. Давайте згадаємо той же матч Україна – Іспанія. Іспанці створили багато моментів, українці відбивалися, відмінно грали в обороні. То тепер можна казати, що у іспанців не вистачає майстерності? Язик не повернеться таке сказати. Їм не щастило, тоді пощастило нашим. Тому зараз ми на місці Іспанії. Можна провести таку паралель. Думаю, що справа у фарті, а не в майстерності", – резюмував Шевчук у ефірі каналу "Футбол".

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