"Ничего страшного не произошло, но имеем такой результат – одно очко в матче с аутсайдером. Кроме результата, есть же и футбол. Украина показала хороший футбол, создала много моментов, но не реализовала их. Если бы команда Шевченко ничего не могла создать с Казахстаном, тогда можно было бы говорить о каком-то позоре.

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Реализация моментов – единственная причина, по которой Украина не смогла победить. Возможно, где-то не повезло или не хватило мастерства. Тот же Яремчук и Мораес реализовывают такие моменты в чемпионате Бельгии и Украины. Они это все умеют, просто вчера им не повезло. Каждый должен сделать выводы.

А что Шевченко сделал не так? Было 29 ударов по воротам. Он мог заявиться и выйти на поле, один момент он бы реализовал. Моменты создавались, команда неплохо играла. Давайте вспомним тот же матч Украина – Испания. Испанцы создали много моментов, украинцы отбивались, отлично играли в обороне. Значит, теперь можно говорить, что у испанцев не хватает мастерства? Язык не повернется такое сказать. Им не везло, тогда повезло нашим. Поэтому сейчас мы на месте Испании. Можно провести такую ​​параллель. Думаю, что дело в фарте, а не в мастерстве", – резюмировал Шевчук в эфире канала "Футбол".

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