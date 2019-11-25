Шевченко міг пропасти, але я витягнув його з дна і зробив футболістом, – Сабо

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо розповів про складнощі у вихованні легендарного форварда киян Андрія Шевченка.

"Я дуже багато в нього вклав, хоча Шевченко міг пропасти! Я витягнув Андрія з дна і зробив з нього футболіста. У нього були дуже серйозні проблеми.

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Він приходив на тренування з тиском 180/40. У свою чергу, ми не допускали його до занять. Я його викликав до себе і говорив: "Знаєш, Андрюша, ти сьогодні не будеш тренуватися. Сходи краще в ліс, прогуляйся". Я бачив у Шевченкові талант, тому забрав його з Динамо-2 в першу команду. Тоді йому було всього 17 років.

Андрія вдалося врятувати разом з президентом клубу Григорієм Суркісом, до якого я звернутися по допомогу. Григорій Михайлович зі своїми людьми зустрічалися з компанією Андрія. З тими хлопцями Шевченко курив і робив інші негарні речі. Завдяки тій зустрічі нам вдалося вирвати молодого футболіста з поганої компанії і він з часом розкрився, ставши тим Шевченком, якого знають у всьому світі", – розповів Сабо в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, всього Андрій Шевченко провів за київський клуб 172 матчів, в яких забив 83 м'ячі.

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