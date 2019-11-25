Мілевський в жодному випадку не підсилив би збірну України, – Сабо

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував шанси Артема Мілевського повернутись до табору "синьо-жовтих".

"Чи підсилив би Мілевський збірну України? В жодному разі. У нас є прекрасна команда, в якій панує порядок. У ній зібрані чудові атакувальні гравці. Мені особисто надходило кілька телефонних дзвінків з питаннями: "Навіщо це робити? У Артема нехороше минуле".

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Про нього негативно відгукуються. Не думаю, що хтось ще увіллється в основну обойму "синьо-жовтих". Скільки йому років? 34. У нашій команді підібрані молоді футболісти. Давайте міняти Яремчука на Мілевського. Яремчук забиває практично в кожній грі за Гент і національну команду. Він росте. Навіщо тягнути гравців, яким вже за 30? Який сенс у цьому?

Час Мілевського пройшов. Артем грає в Білорусі, нехай продовжує в тому ж дусі. Мілевський був прекрасним футболістом, з прекрасним майбутнім, але він не скористався цим. Так само як і Олександр Алієв. Вони не реалізували свій талант. А тепер говорити, а якби, та якби. Ні. Їхній час закінчився. У нас є хороша збірна. Ми бачимо, що команда росте, показує відмінний футбол, на який приходить глядач і отримує задоволення", – поділився Сабо в інтерв'ю Footboom.

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