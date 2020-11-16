"Думаю, ми вже звикли до цієї ситуації. Знову позитивні результати. Зараз ще здали тести, вранці знатимемо результати. Команда готується. У будь-якому випадку матч відбудеться. Ми готуємося, подивимося, скільки гравців буде.

Швейцарія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Спілкувався з Ротанем на тему довикликаних. Нам потрібно обов'язково закрити ключові позиції. Але це було ще до сьогоднішніх новин про нові випадки зараження. Якби новини прийшли трохи раніше, ми б, напевно, довикликали з молодіжної збірної більше гравців.

Будувати плани немає сенсу. У нас є кістяк гравців, на яких розраховуємо. Будемо сподіватися, що ніхто з них не буде випадати", – сказав Шевченко для ТК Футбол.

Нагадаємо, 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй. З молодіжної команди на допомогу "синьо-жовтим" прибули Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков.

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