Шевченко: Довикликали б більше гравців з молодіжки, якби дізнались результати тестів раніше
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не опускає руки перед матчем зі Швейцарією, попри кадрові проблеми.
"Думаю, ми вже звикли до цієї ситуації. Знову позитивні результати. Зараз ще здали тести, вранці знатимемо результати. Команда готується. У будь-якому випадку матч відбудеться. Ми готуємося, подивимося, скільки гравців буде.
Швейцарія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
Спілкувався з Ротанем на тему довикликаних. Нам потрібно обов'язково закрити ключові позиції. Але це було ще до сьогоднішніх новин про нові випадки зараження. Якби новини прийшли трохи раніше, ми б, напевно, довикликали з молодіжної збірної більше гравців.
Будувати плани немає сенсу. У нас є кістяк гравців, на яких розраховуємо. Будемо сподіватися, що ніхто з них не буде випадати", – сказав Шевченко для ТК Футбол.
Нагадаємо, 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй. З молодіжної команди на допомогу "синьо-жовтим" прибули Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков.
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