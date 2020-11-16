Шевченко: Довызвали бы больше игроков из молодежки, если бы узнали результаты тестов раньше
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не опускает руки перед матчем со Швейцарией, несмотря на кадровые проблемы.
"Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас еще сдали тесты, утром будем знать результаты. Команда готовится. В любом случае матч состоится. Мы готовимся, посмотрим, сколько игроков будет.
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Общался с Ротанем на тему довызванных. Нам нужно обязательно закрыть ключевые позиции. Но это было еще до сегодняшних новостей о новых случаях заражения. Если бы новости пришли чуть раньше, мы бы, наверное, довызвали с молодежной сборной больше игроков.
Строить планы бессмысленно. У нас есть костяк игроков, на которых рассчитываем. Будем надеяться, что никто из них не будет выпадать", – сказал Шевченко для ТК Футбол.
Напомним, 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций. С молодежной команды на помощь "сине-желтым" прибыли Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков.
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