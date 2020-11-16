Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не опускает руки перед матчем со Швейцарией, несмотря на кадровые проблемы.

"Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас еще сдали тесты, утром будем знать результаты. Команда готовится. В любом случае матч состоится. Мы готовимся, посмотрим, сколько игроков будет.

Швейцария – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Общался с Ротанем на тему довызванных. Нам нужно обязательно закрыть ключевые позиции. Но это было еще до сегодняшних новостей о новых случаях заражения. Если бы новости пришли чуть раньше, мы бы, наверное, довызвали с молодежной сборной больше игроков.

Строить планы бессмысленно. У нас есть костяк игроков, на которых рассчитываем. Будем надеяться, что никто из них не будет выпадать", – сказал Шевченко для ТК Футбол.

Напомним, 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций. С молодежной команды на помощь "сине-желтым" прибыли Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков.

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