Шевченко: Для збірної України було важливо відновити зв'язки

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про контрольний поєдинок проти СК Дніпро-1.

"Вдячний команді СК Дніпро-1 за те, що вони відгукнулися на нашу ініціативу зіграти цей товариський матч.

Збірна України обіграла СК Дніпро-1 у контрольному матчі завдяки дублю Яремчука

Сам матч вийшов дуже цікавим. СК Дніпро-1 – це команда, яка хоче грати в футбол, а для нас було важливо знову згадати наші зв'язки, структуру гри.

Хлопці, звичайно, набігали сьогодні кілометраж. Це буде дуже важливо перед підготовкою до двох матчів відбору на Євро-2020", – поділився Шевченко в післяматчевому коментарі, передає YouTube-канал УАФ.

Нагадаємо, поєдинки Україна – Сербія та Україна – Люксембург пройдуть на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.

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