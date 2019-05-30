toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Шевченко: Для збірної України було важливо відновити зв'язки

12:07 333 Читать на русском
Шевченко: Для збірної України було важливо відновити зв'язки
Андрій Шевченко / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про контрольний поєдинок проти СК Дніпро-1.

"Вдячний команді СК Дніпро-1 за те, що вони відгукнулися на нашу ініціативу зіграти цей товариський матч.

Збірна України обіграла СК Дніпро-1 у контрольному матчі завдяки дублю Яремчука

Сам матч вийшов дуже цікавим. СК Дніпро-1 – це команда, яка хоче грати в футбол, а для нас було важливо знову згадати наші зв'язки, структуру гри.

Хлопці, звичайно, набігали сьогодні кілометраж. Це буде дуже важливо перед підготовкою до двох матчів відбору на Євро-2020", – поділився Шевченко в післяматчевому коментарі, передає YouTube-канал УАФ.

Нагадаємо, поєдинки Україна – Сербія та Україна – Люксембург пройдуть на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.

Шевченко та Ярмоленко прибули в розташування збірної України – яким був перший день "синьо-жовтих" у Харкові

blog_ava
Челсі – Арсенал: Блохін прибув на фінал Ліги Європи в інвалідному кріслі
09:42
4451
Теги
Збірна України Україна Україна Андрій Шевченко Андрій Шевченко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
7
хв
Маріуполь
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук