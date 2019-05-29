Збірна України обіграла СК Дніпро-1 у контрольному матчі завдяки дублю Яремчука

Збірна України продовжує підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти команд Сербії та Люксембургу. Підопічні Андрія Шевченка провели товариський поєдинок проти СК Дніпро-1 – переможця Першої ліги 2018/19.

Товариський матч

Україна – СК Дніпро-1 – 2:1

Голи: Яремчук, 14, 57 – Панасенко, 82

Україна: Білик (молодіжна збірна), В. Кравець, Пластун, Прокопчук (молодіжна збірна), Петряк (77, Мілованов, молодіжна збірна), Маліновський (46, Козак, молодіжна збірна), Зінченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.

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"Синьо-жовті" у спарингу проти СК Дніпро-1 на ОСК Металіст відкрили рахунок вже на 14-й хвилині. Роман Яремчук зіграв на добиванні після удару Мар'яна Шведа. Дебютний гол форварда Гента за національну команду, нехай і у спарингу.

Дніпряни мали декілька моментів у першому таймі, проте не змогли вразити ворота підопічних Шевченка. У другій половині гри Яремчук після асисту Шведа оформив дубль, на що новачок УПЛ відповів голом Панасенка під завісу матчу, інформує офіційний сайт АУФ.

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Нагадаємо, поєдинки Україна – Сербія та Україна – Люксембург пройдуть на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.