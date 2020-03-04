Шевченко – про важку групу в Лізі націй: Жодного тиску на збірну України немає

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думками щодо перспектив своєї команди у групі Ліги націй 2020/21 з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією.

"Я гадаю, що це вже досягнення – потрапити до групи з найсильнішими командами Європи. У жодному разі не очікував слабких суперників. Так, нам випали сильні збірні, але тим цікавіше буде грати. Наші футболісти отримають справжній досвід таких поєдинків, а глядачам буде цікаво подивитися на кращі команди не лише Європи, а й світу. Тому я вважаю жеребкування вдалим. У цій кваліфікації всі команди сильні.

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Наша команда лише нещодавно досягла певного успіху. Зараз необхідно спробувати закріпитися в елітному дивізіоні. Подивимося, чи в нас це вийде. Було дуже багато зроблено для потрапляння до Ліги А. Для кожного з гравців це чудова мотивація – показати свої сили на тлі найсильніших команд Європи й світу. Закріпитися тут буде навіть більшим досягненням, ніж просто потрапити до еліти.

Я думаю, чим сильніший суперник, тим цікавіше буде перевірити себе. Жодного тиску на нашу збірну немає. Турнір ще не розпочався. Він створений для того, щоб отримати певний шанс пройти кваліфікацію через Лігу націй. Але перш за все – це можливість отримати досвід, зіграти з гідними опонентами. На нас чекають ігри з Іспанією, Німеччиною, Швейцарією – командами топ-рівня", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

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