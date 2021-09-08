"Чому Маліновський вирішив покинути розташування збірної України? Я переконаний, що у Маліновського на це були вагомі причини. А до загострення конкуренції за місце в старті Руслану потрібно поставитися виважено і, як справжньому професіоналу постаратися довести тренерському штабу, що він гідний більшого", – зазначив Шелаєв у інтерв'ю meta-ratings.

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Зазначимо, що після приходу Олександра Петракова на посаду наставника збірної України, Маліновський виходив на заміну в матчах проти Казахстану та Франції та покинув розташування національної команди перед товариською грою проти Чехії.

До слова, Руслан у поточному сезоні зіграв у 2 матчах у складі Аталанти, проте не відзначався результативними діями.

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