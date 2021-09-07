"Образа Маліновського? Таке може бути. Він приїхав з не останньої команди Італії. З Казахстаном він зіграв 20 хвилин, з Францією – 5 хвилин. Руслан – футболіст серйозного рівня. Тут потрібно чесно сказати, що якщо не розраховуєш на нього, то і не викликай. А якщо ти викликаєш, то потрібно ставити. Його напевно будуть питати в Італії, чому ти не граєш за свою збірну, яка не топ-збірна у світі.

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Як була ситуація з Буяльським за Шевченка, коли тренер прямо сказав, що не знав, як використовувати цього гравця. І навіщо викликати, щоб Віталій просто сидів.

Правда, я не вважаю, що потрібно було Петракову виносити в пресу це питання з Маліновським. Мені здається, потрібно чесно Руслану сказати, якщо на нього не розраховують", – сказав журналіст у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, що низка провідних гравців "синьо-жовтих" покинули табір національної команди перед спарингом проти Чехії.

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