"Почему Малиновский решил покинуть расположение сборной Украины? Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу, постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего", – отметил Шелаев в интервью meta-ratings.

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Отметим, что после прихода Александра Петракова на пост наставника сборной Украины, Малиновский выходил на замену в матчах против Казахстана и Франции и покинул расположение национальной команды перед товарищеской игрой против Чехии.

К слову, Руслан в текущем сезоне сыграл в 2 матчах в составе Аталанты, однако не отличался результативными действиями.

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