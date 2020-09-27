В рамках 3-го тура АПЛ Лидс на выезде переиграл Шеффилд Юнайтед. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 3-й тур

Шеффілд Юнайтед – Лідс – 0:1

Гол: Бемфорд, 88

Тоттенхем – Ньюкасл – початок о 16:00

Шеффилд Юнайтед в родных стенах принимал Лидс. На 29-й минуте "клинки" могли открывать счет. Это Ландстрэм получил передачу в штрафной и мгновенно пробил в нижний левый угол – голкипер в удивительном прыжке парировал удар. После этого Шеффилд имел еще несколько хороших моментов, но каждый раз на пути вставал вратарь.

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Во втором тайме активнее выглядел Лидс. На 61-й Даллас выполнил великолепный индивидуальный проход, обыграл голкипера и пробил, но мяч попал в защитника, который выбил его за пределы поля. Под занавес встречи Харрисон эффектно закрутил на дальнюю штангу, а Бэмфорд головой замкнул, забив первый и единственный гол в этом матче. Минимальная победа Лидса.

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