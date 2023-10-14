Франція здолала Нідерланди і гарантувала собі вихід у фінальну частину Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кіліан Мбаппе відзначився у дебюті кожного тайму. Спочатку капітан французів замкнув подачу Клоса, а потім геніальним обвідним ударом поцілив у дев'ятку.

Франція втримала перемогу над Нідерландами й кваліфікувалася на Євро-2024 – Мбаппе обійшов Платіні в списку бомбардирів

Нідерланди лише під завісу зустрічі відквитали один м'яч зусиллями дебютанта Хартмана, але на розподіл очок це не вплинуло. Франція вже на Євро, натомість "помаранчевим" доведеться боротися за друге місце з греками.