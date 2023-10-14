Франция одолела Нидерланды и гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча.

Килиан Мбаппе отличился в дебюте каждого тайма. Сначала капитан французов замкнул подачу Клоса, а затем гениальным обводным ударом попал в девятку.

Франция удержала победу над Нидерландами и квалифицировалась на Евро-2024 – Мбаппе обошел Платини в списке бомбардиров

Нидерланды только под занавес встречи отквитали один мяч усилиями дебютанта Хартмана, но на распределение очков это не повлияло. Франция уже на Евро, а "оранжевым" придется бороться за второе место с греками.