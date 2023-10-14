Шедевр Мбаппе с выходом на Евро в видеообзоре матча Нидерланды – Франция – 1:2
00:37 - Читати українською
Франция одолела Нидерланды и гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Килиан Мбаппе 53’
53’ Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе отличился в дебюте каждого тайма. Сначала капитан французов замкнул подачу Клоса, а затем гениальным обводным ударом попал в девятку.
Франция удержала победу над Нидерландами и квалифицировалась на Евро-2024 – Мбаппе обошел Платини в списке бомбардиров
Нидерланды только под занавес встречи отквитали один мяч усилиями дебютанта Хартмана, но на распределение очков это не повлияло. Франция уже на Евро, а "оранжевым" придется бороться за второе место с греками.
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