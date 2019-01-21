Шацьких: Вербічу комфортніше грати у нападі

Тренер Динамо Максим Шацьких розповів, на якій позиції краще грати словенському вінгеру Беньяміну Вербич.

"На мій погляд, Вербічу комфортніше грати в нападі. На фланзі більше простору, ніж в штрафний. Там постійно захисники. Він забив досить багато м'ячів.

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Вербіч може зіграти на кількох позиціях. Це великий плюс і нам, і йому", – розповів Шацьких порталу FootballHub.

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