Шаран звинуватив Можаровського у поразці від Маріуполя

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розкритикував арбітра Юрія Можаровського після матчу з Маріуполем (2:1).

"Ключовим моментом став незарахований арбітром гол у ворота Маріуполя. Можаровський скасував наш гол і одразу ж поставив в наші ворота пенальті, якого, на мій погляд, не було. Лучкевич був першим на м'ячі, а Федорчук його зачепив. Це був ключовий момент у грі. В цілому, я задоволений грою своєї команди в другому таймі.

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Нам не вистачило свіжості. У нас було на один день менше для відновлення. Плюс поле було сухим. Ми, звичайно, не така технічна команда, проте... Зараз ХХI століття і всюди автоматичний полив. До того ж команда грає в єврокубках. Сухе поле відбилося на грі обох команд", – цитує Шарана офіційний сайт Маріуполя.

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