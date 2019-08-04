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Шаран звинуватив Можаровського у поразці від Маріуполя

09:39 485 Читать на русском
Шаран звинуватив Можаровського у поразці від Маріуполя
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розкритикував арбітра Юрія Можаровського після матчу з Маріуполем (2:1).

77’ Руслан Фомін
83’ Владислав Вакула
 
Артем Сітало 90+5’
77’ Руслан Фомін
83’ Владислав Вакула
90+5’ Артем Сітало

"Ключовим моментом став незарахований арбітром гол у ворота Маріуполя. Можаровський скасував наш гол і одразу ж поставив в наші ворота пенальті, якого, на мій погляд, не було. Лучкевич був першим на м'ячі, а Федорчук його зачепив. Це був ключовий момент у грі. В цілому, я задоволений грою своєї команди в другому таймі.

Маріуполь – Олександрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нам не вистачило свіжості. У нас було на один день менше для відновлення. Плюс поле було сухим. Ми, звичайно, не така технічна команда, проте... Зараз ХХI століття і всюди автоматичний полив. До того ж команда грає в єврокубках. Сухе поле відбилося на грі обох команд", – цитує Шарана офіційний сайт Маріуполя.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Юрій Можаровський Володимир Шаран Володимир Шаран Маріуполь - Олександрія
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