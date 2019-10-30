Шаран: Зоря не поступається рівнем Десні і Динамо

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про стан своїх гравців і рівень суперника перед матчем 1/8 Кубка України проти луганської Зорі.

"Ковалець тренується, але ми будемо думати, скільки часу дати зіграти Кирилу. Шендрік вже на підході. Антона дуже не вистачає, оскільки потрібна заміна. Багатьом хлопцям складно грати в такому незвичному для них ритмі практично без замін.

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Тішить, що Грицук вже працює в загальній групі. Олександрія підписала з ним новий контракт, і ми дуже сподіваємося на Василя, який урізноманітнює нашу гру в атаці.

Зоря – сильний, атакувальний суперник, який не поступається Десні і Динамо. Я б назвав луганську команду одним з лідерів вітчизняного футболу", – підкреслив Шаран у інтерв'ю Команда№1.

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Нагадаємо, матч Кубка України між Олександрією та Зорею відбудеться сьогодні (30 жовтня), початок о 18:00.