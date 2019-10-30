toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
КУБОК УКРАЇНИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шаран: Зоря не поступається рівнем Десні і Динамо

14:53 556 Читать на русском
Шаран: Зоря не поступається рівнем Десні і Динамо
Володимир Шаран / Фото офіційного сайту Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про стан своїх гравців і рівень суперника перед матчем 1/8 Кубка України проти луганської Зорі.

 

"Ковалець тренується, але ми будемо думати, скільки часу дати зіграти Кирилу. Шендрік вже на підході. Антона дуже не вистачає, оскільки потрібна заміна. Багатьом хлопцям складно грати в такому незвичному для них ритмі практично без замін.

Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України

Тішить, що Грицук вже працює в загальній групі. Олександрія підписала з ним новий контракт, і ми дуже сподіваємося на Василя, який урізноманітнює нашу гру в атаці.

Зоря – сильний, атакувальний суперник, який не поступається Десні і Динамо. Я б назвав луганську команду одним з лідерів вітчизняного футболу", – підкреслив Шаран у інтерв'ю Команда№1.

Шаран окреслив пріоритети Олександрії на сезон 2019/20 – тренер готовий пожертвувати одним турніром

Нагадаємо, матч Кубка України між Олександрією та Зорею відбудеться сьогодні (30 жовтня), початок о 18:00.

blog_ava
Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
Теги
Олександрія Олександрія Десна Десна Кубок України Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія - Зоря Динамо Динамо Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
    Кубок України — 08:0013545 Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
4
год
:
17
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук