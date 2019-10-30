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Шаран: Заря не уступает уровнем Десне и Динамо

14:56 51 Читати українською
Шаран: Заря не уступает уровнем Десне и Динамо
Владимир Шаран / Фото официального сайта Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о состоянии своих игроков и уровне соперника перед матчем 1/8 Кубка Украины против луганской Зари.

 

"Ковалец тренируется, но мы будем думать, сколько времени дать сыграть Кириллу. Шендрик уже на подходе. Антона очень не хватает, поскольку требуется замена. Многим ребятам сложно играть в таком необычном для них ритме практически без замен.

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Радует, что Грицук уже работает в общей группе. Александрия подписала с ним новый контракт, и мы очень надеемся на Василия, который разнообразит нашу игру в атаке.

Заря – сильный, атакующий соперник, который не уступает Десне и Динамо. Я бы назвал луганскую команду одним из лидеров отечественного футбола", – подчеркнул Шаран в интервью Команда№1.

Шаран очертил приоритеты Александрии на сезон 2019/20 – тренер готов пожертвовать одним турниром

Напомним, матч Кубка Украины между Александрией и Зарей состоится сегодня (30 октября), начало в 18:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия Десна Десна Кубок Украины Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия - Заря Заря Заря
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