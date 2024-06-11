"Неоднозначний сезон. З одного боку, ми завершили чемпіонат на другій сходинці турнірної таблиці, хоча хотіли б у статусі лідера, тому що Шахтар завжди має бути на перших місцях. З іншого боку, вважаю, що причина цього криється не в рівні нашої гри, а в тому, що відбувалося поза футбольним полем.

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Про це вже було багато сказано упродовж сезону, але я просто хочу нагадати ці моменти. Суперники Динамо переносили свої домашні матчі у Київ, і виходило так, що Динамо гостьові поєдинки проводило на власному полі. Це вже є і порушенням регламенту, і просто непорядним ходом з точки зору чесної конкурентної боротьби. До того ж кияни переносили матчі, які мали грати на полях зі штучним покриттям, на натуральні газони, що давало їм перевагу. Тоді як Шахтар змушений був грати на синтетиці гостьові зустрічі, навіть з урахуванням того, що наша команда мала більш напружений графік та складніші умови, адже паралельно представляла країну в Юнацькій лізі УЄФА. Звісно, це не є виправданням, але ці фактори все ж ставали додатковими складнощами для нашої команди і мали певний вплив на результати в боротьбі за чемпіонство.



Щодо Шахтаря, то я вважаю, команда прогресувала й демонструвала гарний, комбінаційний футбол. Ми робили те, що вимагало керівництво, – використовували атакувальний стиль гри, який би сподобався вболівальникам. Навіть якщо згадати провальні поєдинки з Ворсклою U-19 та Оболонню U-19, то в цих матчах ми мали багато гольових нагод, які не реалізували. Але це, напевно, особливості юнацького футболу, у якому відсутня належна стабільність, з чим і в нас були проблеми.

Якщо проаналізувати те, скільки виконавців протягом сезону грали на різних позиціях, то можна дійти висновку, що відчувалася відсутність стабільності складу за різних причин, коли, наприклад, гравці травмувалися, відбували дискваліфікації, від’їздили до першої команди та викликались до розташування збірних. При цьому вважаю, що із завданням демонструвати гарну гру, таким чином удосконалюючи свої навички, ми впоралися, але причини поза футбольним полем посприяли тому, що за підсумками сезону ми посіли другу сходинку", – цитує Бєліка прес-служба Шахтаря.

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