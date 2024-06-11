"Підкат Маліновського – це бандитизм": зірку збірної України назвали "бараном" на польському телебаченні
Поляки неабияк обурилися поведінкою гравців збірної України у товариському матчі.
Руслан Маліновський в дебюті другого тайму жорстко стрибнув в ноги Кацперу Урбанскі, за що одразу отримав жовту картку. Цей момент обурив колишнього гравця та тренера, а нині коментатора Роберта Подолінскі.
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"Підкат Маліновського проти Урбанскі – це бандитизм. Якщо хочеш щось довести хлопцю, то відбери в нього м'яч, а не крутися наче баран на грилі. Такий стрибок двома ногами – це катастрофа.
Урбанскі фінтами кілька разів піймав Маліновського, і той крутився наче баран на грилі. Це було дуже приємно. Перший тайм – хороший, товариський матч. Українці побачили, що ми не дозволяємо забрати мʼяч, не даємо їм побавитися у футбол, і почали діяти агресивніше. Мені не подобається такий підхід", – заявив Подолінскі у студії.
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