Півзахисник збірної України Микола Шапаренко запевнив, що "синьо-жовті" максимально налаштовуються на поєдинок з фінами, маючи гіркий досвід першого матчу.

"Фінляндія – хороша збірна, яка грає в футбол. У них хороші гравці – ми в Києві вже переконалися у цьому.

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Тому ніякої розслабленості не буде. Будемо виходити на поєдинок з бойовим настроєм", – сказав Шапаренко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок зі збірною Фінляндії відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася нічиєю 1:1 (Миколенко на останній хвилині привіз пенальті у свої ворота і фіни зрівняли).

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