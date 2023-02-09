Міжнародна федерація футболу пішла на поступки турецьким клубам після руйнівного землетрусу, який стався 6 лютого.

Зимове трансферне вікно в Туреччині зачинялося в ніч на 9 лютого. Однак через землетрус, який забрав життя тисяч людей, ФІФА вирішила надати тамтешнім клубам додаткову можливість підсилити склад, продовживши трансферний період на 10 днів.

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"Враховуючи надзвичайну ситуацію, яку спричинило стихійне лихо, що зачепило Туреччину, Рада ФІФА ухвалила рішення продовжити період реєстрації футболістів Турецькою футбольною асоціацією до 18 лютого", – інформує офіційний Twitter ФІФА.

Таке рішення зберігає можливість відходу Дениса Гармаша і Владислава Супряги. Раніше повідомлялося, що обома гравцями Динамо цікавляться турецькі клуби. Після продовження трансферного вікна українські футболісти ще мають шанс змінити чемпіонат.

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