Дзаньйоло офіційно покинув Рому – Галатасарай оформив рекордний трансфер в історії Туреччини
Півзахисник Роми і збірної Італії Ніколо Дзаньйоло підписав із Галатасараєм чотирирічний контракт.
Півзахисник збірної Італії Ніколо Дзаньйоло змінив Рому на Галатасарай. Офіційний сайт "джаллороссі" підтвердив угоду, не уточнюючи подробиць.
Дзаньйоло погодив контракт із Галатасараєм – є інтригуючий пункт про клаусулу
Усю таємницю цього трансферу розкрили ЗМІ. Так, інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що цей трансфер є рекордним в історії турецького футболу. Дзаньйоло обійшовся стамбульцям у 16,5 млн євро. Ще 13 мільйонів євро Рома отримає у вигляді бонусів після досягнення гравцем певної кількості матчів. Крім того, італійці матимуть право на 20% від майбутнього перепродажу 23-річного півзахисника.
Зарплата Ніколо в Стамбулі становитиме 3,5 мільйона євро на рік, а сума відступних за гравця складе 35 мільйонів євро.
Дзаньйоло перейшов у Рому влітку 2018-го. Пропустив тривалий час через два розриви "хрестів", а у травні 2022-го його гол приніс "джалороссі" євротрофей – перемогу в Лізі конференцій. Нещодавно хавбек посварився з Жозе Моурінью і міг перейти в Борнмут, однак відмовився, після чого ризикував опинився без ігрової практики до кінця сезону. Після закриття трансферного вікна в топ-чемпіонатах Ніколо вирішив перейти в Галатарасай.
Лихоманка для Мудрика, Забарний має пригадати 2020-й, топ-3 Циганкова, поки Іспанія спить – АПЛ порвала зимовий ринок