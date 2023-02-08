Півзахисник збірної Італії Ніколо Дзаньйоло змінив Рому на Галатасарай. Офіційний сайт "джаллороссі" підтвердив угоду, не уточнюючи подробиць.

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Усю таємницю цього трансферу розкрили ЗМІ. Так, інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що цей трансфер є рекордним в історії турецького футболу. Дзаньйоло обійшовся стамбульцям у 16,5 млн євро. Ще 13 мільйонів євро Рома отримає у вигляді бонусів після досягнення гравцем певної кількості матчів. Крім того, італійці матимуть право на 20% від майбутнього перепродажу 23-річного півзахисника.

Зарплата Ніколо в Стамбулі становитиме 3,5 мільйона євро на рік, а сума відступних за гравця складе 35 мільйонів євро.

Дзаньйоло перейшов у Рому влітку 2018-го. Пропустив тривалий час через два розриви "хрестів", а у травні 2022-го його гол приніс "джалороссі" євротрофей – перемогу в Лізі конференцій. Нещодавно хавбек посварився з Жозе Моурінью і міг перейти в Борнмут, однак відмовився, після чого ризикував опинився без ігрової практики до кінця сезону. Після закриття трансферного вікна в топ-чемпіонатах Ніколо вирішив перейти в Галатарасай.

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