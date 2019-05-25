Шальке підписав 21-річного Текпетея

Шальке офіційно підписав 21-річного вінгера Бернарда Текпетея.

Футболіст вже виступав у складі "гірників", але був проданий минулого літа у Падерборн. Правий вінгер добре себе проявив у другій Бундеслізі, тому Шальке вирішив скористатись опцією зворотнього викупу, повідомляє офіційний сайт гельзенкірхенців. Деталі трансферу та нової угоди не розголошуються.

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Зауважимо, що Текпетей може зіграти і на лівому фланзі атаки, тобто на місці Євгена Коноплянки, який з високою ймовірністю покине німецький клуб цього літа.

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У поточному сезоні в активі 21-річного ганця 36 ігор за Падерборн в усіх турнірах, де вінгер забив 11 голів та віддав 7 результативних передач, чим допоміг своїй колишній команді пробитись у елітний німецький дивізіон.