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Шальке подписал 21-летнего Текпетея

25 мая 15:47 56 Читати українською
Шальке подписал 21-летнего Текпетея
Бернард Текпетей / Шальке

Шальке официально подписал 21-летнего вингера Бернарда Текпетея.

Футболист уже выступал в составе "горняков", но был продан прошлым летом в Падерборн. Правый вингер хорошо себя проявил во второй Бундеслиге, поэтому Шальке решил воспользоваться опцией обратного выкупа, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев. Детали трансфера и нового соглашения не разглашаются.

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Заметим, что Текпетей может сыграть и на левом фланге атаки, то есть на месте Евгения Коноплянки, который с высокой вероятностью покинет немецкий клуб этим летом.

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В текущем сезоне в активе 21-летнего ганца 36 игр за Падерборн во всех турнирах, где вингер забил 11 голов и отдал 7 результативных передач, чем помог своей бывшей команде пробиться в элитный немецкий дивизион.

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Германия Трансферы Бернард Текпетей Бернард Текпетей Трансферы Чемпионата Германии Шальке Шальке Падерборн Падерборн
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