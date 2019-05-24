Коноплянка шукатиме нову команду влітку, – екс-форвард збірної України Гоменюк

Екс-гравець збірної України Володимир Гоменюк розповів про поїздку в гості до Євгена Коноплянки та шанси національної команди у відборі на Євро-2020.

"Ми з Коноплянкою в день гри проти Манчестер Сіті бачилися в готелі, попили кави, поспілкувалися. Він захворів тоді, була температура, тому не готувався до матчу.

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Женя тоді ще говорив, що з тренером контакту не виходить. Новий тренер теж його не підпускає до основного складу. Напевно, влітку він шукатиме собі нову команду, оскільки якраз закінчується контракт з Шальке. Думаю, що Коноплянка – гравець, який заточений на технічну гру, тому йому ближче іспанський чемпіонат або італійський. Може підійти Туреччина.

Чи зможе він допомогти збірній попри відсутність практики? Настрій у нього все одно хороший. Емоційний фон на рівні, тому що є підтримка від рідних і близьких. Думаю, Женя і сам все розуміє, і вже не так гостро і близько до серця приймає те, що відбувається. Фізіологію, звичайно, теж не обдуриш. Думаю, Андрій Шевченко теж оцінить стан Коноплянки і побачить, чи в змозі він допомогти національній команді.

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Дуже сподіваюсь, що збірна України обіграє Сербію та Люксембург. У нашої збірної є для цього всі передумови. Шевченко поставив збірній гру, підтягнув молодь. Коли молоді гравці дихають в спину, ветерани теж не дають собі послаблень. Тому у нас зараз хороший сплав досвіду і молодості", – поділився Гоменюк в інтерв'ю Команда№1.

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